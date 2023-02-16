Лукашенко пригласил Байдена в Минск для трёхсторонних переговоров с Путиным

16 февраля Александр Лукашенко сообщил, что готов встретиться с Джо Байденом в Минске.

Днём четверга президент Беларуси Александр Лукашенко провёл встречу с зарубежными журналистами во Дворце Независимости, где завил, что готов встретиться с президентом США Джо Байденом в Минске для скорейшего мирного урегулирования украинского кризиса. Также Лукашенко отметил, что в таких переговорах принять участие сможет Владимир Путин.

При этом Александр Лукашенко уверен, что главы европейских стран и лидер Соединённых Штатов не хотят, чтобы конфликт на территории Украины завершился.