Лукашенко: страны Европы и США не хотят завершения конфликта в Украине

Александр Лукашенко утверждает, что лидеры европейских государств и администрация Вашингтона не хотят, чтобы российская спецоперация заканчивалась.

Днём четверга Александр Лукашенко принял группу иностранных журналистов во Дворце Независимости, где публично предложил начать российско-украинские переговоры уже завтра для скорейшего завершения боевых действий в Украине.

Вместе с тем Лукашенко выразил уверенность, что главы европейский стран и президент Соединённых Штатов Джозеф Байден не желают, чтобы конфликт между армиями России и Украины завершился как можно быстрее.