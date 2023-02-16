Лукашенко: страны Европы и США не хотят завершения конфликта в Украине
2023-02-16 12:59
Александр Лукашенко утверждает, что лидеры европейских государств и администрация Вашингтона не хотят, чтобы российская спецоперация заканчивалась.
Днём четверга Александр Лукашенко принял группу иностранных журналистов во Дворце Независимости, где публично предложил начать российско-украинские переговоры уже завтра для скорейшего завершения боевых действий в Украине.
Вместе с тем Лукашенко выразил уверенность, что главы европейский стран и президент Соединённых Штатов Джозеф Байден не желают, чтобы конфликт между армиями России и Украины завершился как можно быстрее.
Опубликовано: Ткачёв Андрей