МИД РФ: Россия может атаковать объекты инфраструктуры ВСУ в космосе

Представитель российского МИДа Александр Грушко утверждает, что войска России могут атаковать украинскую гражданскую инфраструктуру в космосе.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко публично заявил, что российские войска могут произвести целенаправленную атаку на объекты гражданской инфраструктуры в космосе. По мнению Грушко, Россия атакует ту космическую инфраструктуру, которая используется Украиной.

При этом Александр Грушко отметил, что подразделения ВСУ применяют объекты космической гражданской инфраструктуры в военных целях, направленных против России.