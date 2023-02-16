Начальница отдела ЗВО при Минобороны России Янкина найдена мёртвой

Сотрудница финансового отдела при ЗВО России Марина Янкина найдена погибшей в Санкт-Петербурге.

16 февраля журналисты новостного агентства "Baza" сообщили, что на территории Санкт-Петербурга найдено тело начальницы финансового обеспечения Западного военного округа при Министерстве обороны России Марины Янкиной. Известно, что труп Янкиной был обнаружен под окнами.

По предварительной информации, смерть Марины Янкиной не носит криминального характера и является результатом выпадения женщины из окна многоэтажного дома.