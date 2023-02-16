Внебрачный сын покойного Жириновского устроил драку в московском ресторане

Тверской суд Москвы отправил Олег Эйдельштейна под административный арест за нападение на полицейского, и ближайшие 15 суток он проведет в камере.

Внебрачный сын покойного политика, 36-летний Олег Эйдельштейн, попал в криминальную историю. Как сообщает Супер ру со ссылкой на Telegram-канала Mash, мужчина напал на полицейского.

Mash уточняет, что в ресторане «Ткемали» в Москве Олег орал и матерился, ему сделали замечание. Это вызвало у него агрессию. Эйдельштейна доставили в отдел, где он продолжил буянить и даже ударил инспектора в грудь.

Пострадавшему вызвали скорую, и медики диагностировали у полицейского ушиб правой ключицы.

На Эйдельштейна составлен протокол за мелкое хулиганство. Пока неизвестно, заведут ли на сына покойного политика Владимира Жириновского уголовное дело за то, что он напал на сотрудника при исполнении.

Сообщается. что Тверской суд Москвы отправил Олега Эйдельштейна под административный арест, и ближайшие 15 суток он проведет в камере, сообщает Telegram-канал Mash.