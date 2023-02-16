МВД Молдавии заявило об обнаружении обломков ракеты в районе Бричаны

МВД Молдавии заявило, что пограничники обнаружили обломки ракеты в районе Бричаны на севере страны.

В четверг днём, 16 февраля 2023 года, Министерство внутренних дел Республики Молдова сообщило о том, что пограничная служба обнаружила обломки ракеты на севере Молдавии.

В ведомстве отметили, что обломки ракеты были найдены пограничниками в районе Бричаны, однако его принадлежность не уточняется.

Напомним, в декабре прошедшего 2022 года возле молдавского города Бричаны были обнаружены фрагменты ракет, запущенные, согласно заявлению министра внутренних дел Молдавии Анны Ревенко, с зенитно-ракетного комплекса С-300.