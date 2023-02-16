Веселые похороны: почему вьетнамцы шутят и улыбаются во время похоронной процессии

Восприятие утраты при потере близких отличается в нашей культуре и у вьетнамцев кардинально: последние верят в то, что усопший отправился в лучший мир, и это повод за него порадоваться.

Похоронные процессии во Вьетнаме со стороны кажутся красочным праздником, а люди весело общаются, шутят и улыбаются. Похороны по традиции должны быть пышными с большим количеством приглашенных, чтобы дух покойного не вернулся в виде нерадивого родственника, который опозорит семью.

В течение 49 дней на могилу приходят друзья и родственники с ритуальными подношениями в виде пище, а сотый день считается Днем окончания слез, после чего устраивается праздник, который повторяется каждый год, чтобы дух, ставший по поверьям покровителем семьи не обиделся, и видел, что о нем помнят.

Веселятся на похоронах не только вьетнамцы, но и маори, жители Бали, устраивающие из похорон красочное шествие, и Ганы, хоронящие покойников в своеобразных, отображающих профессию почившего гробах. А на острове Сулавеси похороны очень затратное дело, ведь семье необходимо принести в жертву большое количество быков. Ну, и нельзя не сказать о мексиканцах, у которых даже есть специальный фестиваль Dia de los Muertos.