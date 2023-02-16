В Европе существуют одиозные законы, за нарушение которых можно получить крупный штраф или даже тюремный срок

Не только в США, но и в Европе, есть странные законодательные запреты, о которых стоит знать, чтобы не попасть на крупный штраф.

Начнем с итальянских законов. На площади Святого Марко в Венеции запрещено кормить птиц, а также вывозить из Италии песок или морские ракушки, поскольку они считаются местным достоянием. На Капри, чтобы не нарушать покой жителей, нельзя носить в городе сабо с деревянной подошвой, а в Турине, Венеции, Риме, Вероне и Флоренции официально запрещено есть на улице: можно получить штраф до 500 евро.

В Великобритании можно нарушить закон, приклеив марку с изображением королевской особы вверх ногами. Это уже своего рода государственная измена, поскольку существует запрет как-либо глумиться над портретами августейших особ. А еще тут существует запрет на смерть в здании Парламента, поскольку в этом случае государство должно похоронить почившего за свой счет.

В Бельгии запрещено играть в снежки, ведь снежок, по мнению бельгийцев, это тот же камень, и им можно травмироваться. За шум во время секса вечером можно получить штраф в Германии, равно как и, если бросить девушку через пару-тройку свиданий. В Швейцарии нельзя смывать бачок в унитазе после 22 часов и гулять в Альпах в голом виде, а во французском Шатонеф-дю-Пап существует запрет на приземление инопланетян с 1954 года и по сей день.