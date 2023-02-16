Сергей Соседов назвал Аллу Пугачеву «жалким зрелищем»

Музыкальный критик уверен, что жизнерадостные фото и видео из Израиля не отражают истинного состояния Примадонны.

Алла Борисовна отметила свой недавний юбилей большим сольным концертом. Говоря о подготовке к нему, Примадонна не скрывала: ей пришлось подлечиться, чтобы быть на сцене в форме. При этом артистка предпочла в детали не вдаваться и не озвучила диагноз, сообщает СтарХит.

Музыкальный критик Сергей Соседов считает: жизнерадостные фото и видео, которые звезда выкладывает из Израиля, истинной ситуации с ее здоровьем не отражают.

«Она постоянно лечится. Еле ходит. Вы прошли бы рядом, не поняли, что это она. Она горбатая - горб огромный, ходит будто семенит и смотрит в пол. Вообще, это жалкое зрелище», — констатировал телеведущий.

Как известно, 73-летняя Алла Борисовна имеет также проблемы с голосом.

«Ей связки сказали „до свидания“ 20 лет назад. Она не следила за голосом, у нее там все изношено. Какой она вела образ жизни, все знают — и пила, и курила», — подчеркнул музыкальный критик.

О неважном состоянии Примадонны также ранее говорил ее парикмахер Джордж Ровалс. Он настаивал, что певице нужна срочная помощь. По его словам, волосы Аллы Борисовны в последнее время стали редкими. И никто не может понять, почему это происходит.