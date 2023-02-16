Пол и гендер: то же такое гендер и как он соотносится с половой идентичностью человека

Загадочное слово гендер в свое время наделало много шума в российском обществе: сегодня о значении этого понятия осведомлены многие, но и то далеко не все.

Гендер в своей классической интерпретации рассматривается как социальный пол человека, и в отличие от физиологического и генетического, характеризующегося хромосомным набором и первичными-вторичными половыми признаками, понимается, как роль человека в обществе, которую он играет применительно к своей половой принадлежности.

В современном мире грани мужского и женского активно смещаются в сторону неравенства пола, обусловленного физиологией, и пола социального. Традиционные мужские и женские роли оказываются все более и более размытыми, и это создает беспрецедентные трансформации в психологическом и культурном облике общества, как такового.

Тема эта сложная и неоднозначная. В ней по сей день остается много тайн, загадок и мифов. Такой анализ чрезвычайно важен и актуален для большинства людей, потому что мы живем в гендерно ориентированном обществе, и эта тема, даже если нам хотелось бы дистанцироваться от нее, касается каждого. Понимание гендерной психологии и тех метаморфоз, которые она переживает в настоящее время, позволяет лучше понимать общественные доминанты, а значит, и людей в целом.