Колокольцев уволил двух сотрудников МВД, отказавших латвийцу в убежище

Глава МВД России Владимир Колокольцев распорядился об увольнении двух полицейских, которые отклонили запрос гражданина Латвии на получение политического убежища.

Вечером четверга сотрудник МВД РФ Ирана Волк рассказала, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев уволил двух полицейских, которые без достаточных оснований отклонили просьбу латвийца о предоставлении политического убежища в России.

Известно, что уволены оказались замначальника отдела по вопросам миграции Игорь Дудник и глава отдела по вопросам переселенцев Татьяна Дмитриева. По данным Волк, Дудник и Дмитриева использовали поверхностный подход при рассмотрении рутинных заявок граждан, поступающих в МВД.