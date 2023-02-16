Минобороны РФ: 101 российский солдат возвращён в Россию из украинского плена

В Минобороны РФ сообщили, что в результате переговорного процесса 101 российский солдат возвращён в Россию из украинского плена, где им грозила смертельная опасность.

В четверг, 16 февраля 2023 года, пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в официальном Telegram-канале сообщила о том, что результате переговорного процесса с территории, находящейся под контролем киевского режима, возвращены 101 российский военнопленных, которым в украинском плену грозила смертельная опасность.

Отмечается, самолётами военно-транспортной авиации российских воздушно-космических освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в учреждениях здравоохранения оборонного ведомства России, где им окажут не только медицинскую, но и психологическую помощь.