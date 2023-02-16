Северокорейцы ради работы на российской стройке отказываются от престижной работы на родине

Работать на стройке в России в КНДР считается престижным делом, поэтому многие готовы не один год копить на взятку, чтобы отправиться в заветную командировку.

В настоящее время в России проживает около 30 тысяч северокорейцев. Большинство из них работают на Дальнем Востоке на стройках. Эти командировки очень выгодны обеим странам. Рабочие получают зарплату около 20 тысяч рублей, что по северокорейским меркам очень неплохо, КНДР валюту, а Россия дешевую рабочую силу.

Приезжают рабочие централизовано. Существует договоренность между странами об условиях проживания рабочих обязательно на стройке и под контролем представителя КНДР, который следит, чтобы в рядах командированных не появилось инакомыслия.

Работают строители до 12-14 часов в сутки, так что на развлечения остается немного времени. Правда, иногда они ходят за покупками, чтобы привезти родным какие-то полезные вещи. За время командировки они могут заработать неплохие для КНДР деньги, и потом открыть, например, свой бизнес.