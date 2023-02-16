Гладков: ВСУ обстреляли село Устинка Белгородского района
2023-02-16 20:22
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, бойцы подразделений ВСУ обстреляли село Устинка.
В четверг поздно вечером, 16 февраля 2023 года, губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил об обстреле села Устинка со стороны Вооружённых сил Украины.
Гладков уточнил, что в результате обстрела жертв и пострадавших среди мирного населения села в Белгородском районе нет, однако украинскими нарядами посекло окна, фасады и заборы в четырёх жилых домах.
Помимо прочего, в Устинке зафиксированы повреждения линии электропередачи и газопровода, к устранению которых преступили оперативные и аварийные службы.
Опубликовано: Диана Мудреченко