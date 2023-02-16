Зеленский: наступление армии России началось на нескольких направлениях

16 февраля Владимир Зеленский сообщил о начале новой российской наступательной операции.

Владимир Зеленский дал интервью журналистам издания BBC News, где публично заявил, что вооружённые силы России уже начали новое масштабное наступление, атакуя украинские войска сразу на нескольких направлениях. При этом Зеленский отметил, что бойцы ВСУ намереваются держать глухую оборону до начала собственного контрнаступления.

Также президент Украины сообщил, что администрация Киева разочарована скоростью, с которой западные страны оказывают военную помощь украинской армии.