Внучка Валентины Талызиной Анастасия, рассказала, что самое забавное в профессии актрисы играть постельные сцены

Анастасия Талызина идет по стопам своей знаменитой бабушки, и строит успешную актерскую карьеру: девушка рассказала, как снималась в откровенных сценах.

23-летняя Анастасия Талызина недавно снялась в сериале Патриот, и поведала журналистам, каково ей было играть любовь на экране.

Для молодой актрисы съемки в постельных сценах в сериале Патриот, где она снялась в паре с Антоном Жижиным, запомнились смешными моментами. Анастасия подтверждает, что сам съемочный процесс таких сцен не имеет с эротикой ничего общего, хотя на экране зритель видит совершенно другое.

По ее словам, те, кто усматривает сексуальное притяжение между нею и ее партнером, ошибаются. С Антоном в жизни они действительно хорошие друзья, но ничего большего между ними не было. И отметила, что самые сочные эротические сцены получаются на экране тогда, когда у актеров в жизни нет взаимного интереса друг к другу.