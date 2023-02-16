Екатерина Старшова примет участие в съемках сиквела Папиных дочек

21-летняя актриса рассказала, почему решила сняться в сериале, несмотря на занятость на гастролях с ледовым шоу.

Сейчас Екатерина Старшова уже взрослая, ей 21 год, и она живет за границей, но активно участвует в проекте ледового шоу. Зрителям она полюбилась в образе любопытной малышки Пуговки в оригинальном сериале Папины дочки.

Сейчас создатели успешного проекта решили его возродить, и съемки шоу Папины дочки Новые уже начались. Вскоре к команде присоединится и Екатерина Старшова. По ее словам, у нее будет немного экранного времени, и она сомневалась, что сможет поучаствовать в съемках, поскольку очень занята, но в итоге решение нашлось.

Старшова говорит, что участие в новых Папиных дочках для нее это возможность вспомнить свое яркое детство на съемочной площадке, а также новый полезный и развивающий опыт.