Супруга Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала, что в начале болезни у мужа не было тревожных симптомов

Пока вся страна переживает за здоровье фигуриста Романа Костомарова, на связь вышла его супруга Оксана Домнина, и рассказала, о том, как у него дела сейчас.

По ее словам, в настоящий момент в состоянии Романа наметилась положительная динамика, стала восстанавливаться функция почек, и его уже отключили от аппарата ИВЛ. Это означает, что он дышит самостоятельно.

Но при попадании в больницу показатели были близкими к критическим. Как сказала Оксана, обычно с такими анализами не выживают, но Роману удалось справиться. А начиналось все достаточно безобидно.

В начале января у фигуриста стал появляться небольшой кашель, потом к симптомам присовокупились боли в руке. Он стал принимать обезболивающие и противовоспалительные препараты, которые купировали симптоматику. Это, по мнению, Домниной, и не позволило вовремя обнаружить пневмонию, и адекватно оценить серьезность положения.