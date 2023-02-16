Галина Грачевская, первая жена режиссера Ералаша, не получит долю за прибыль от Ералаша

Первая супруга режиссера подала иск с требованием определить ей долю от наследства Бориса Грачевского, но решение оказалось не в ее пользу.

Суд вынес решение оставить исковые требования истицы без удовлетворения. Ни Галина, ни ее представители на заседание не явились.

В требованиях Галины было признание за ней право на получение прибыли в размере 25 процентов от киножурнала Ералаш, создателем которого был Борис Грачевский. Аналогичную четверть она требовала от продюсерского центра, который принадлежал ее бывшему супругу.

Борис Грачевский прожил с Галиной в супружестве 35 лет. В этом браке у них родилось двое детей: дочь Ксения и сын Максим.