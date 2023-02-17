Территория Японии "приросла" за счет открытия новых островов

В стране в результате масштабного мониторинга, проведенного впервые за три с половиной десятка лет, открыли 7000 неизвестных ранее островов.

Ожидается, что число официальных островов в Японии удвоится с 6 852 до 14 125. Это стало возможным благодаря первого с 1987 года обследования территориальных вод, которое было инициировано правительством страны, сообщает Kyodo News.

Япония - горная страна с площадью суши около 146 000 квадратных миль. Она окружена Тихим океаном, Охотским, Японским и Восточно-Китайским морями.

Ожидается, что новое исследование, проведенное Управлением геопространственной информации Японии, не увеличит территорию страны, но даст чиновникам более точную картину ее рельефа.

Обновленный анализ был инициирован правящей Либерально-демократической партией Японии. По словам ее представителей, "точное понимание количества островов - важный административный вопрос, связанный с национальными интересами".

Япония в основном просто заносит в каталог острова, которые были там с самого начала. Но остались незамеченными и образование новых островов.

В августе 2021 года береговая охрана Японии обнаружила новый остров С-образной формы диаметром около 1,6 миль. Он появился после извержения подводного вулкана близ Иводзимы, сообщает Japan Times.