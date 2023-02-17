Когда в жизни есть любовь: Наташа Королева ответила хейтерам размещением нежного фото с Тарзаном к 14 февраля

Слухи о разводе Тарзана и Наташи Королевой циркулируют в прессе постоянно, но певица решила дать отпор ненавистникам, разместив в соцсетях трогательную фотографию с мужем, где они вместе смотрят в даль.

Певица подписала фотографию ничуть не менее нежными словами, заявив, что в ее жизни есть простая любовь, в которой и в горе, и в радости. Королева рассказала, что Сергей не любит праздновать День Святого Валентина в отличие от нее, но всегда делает ей подарок в этот день.

В этом году в качестве признания в любви Глушко подарил любимой дизайнерское платье стоимость около 500 тысяч долларов. Автором наряда является известный дизайнер Аника Керимова, которая создала его для Натальи и вместе с нею.

Пара Тарзан и Наташа Королева вместе уже 19 лет. У них есть один совместный ребенок: сын Архип, который уже совершеннолетний.