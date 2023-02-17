Тайваньские ученые выяснили, как можно спрогнозировать, облысеет ли мужчина с возрастом

Ученые из Тайваня провели исследование в выборке из 240 мужчин в возрасте старше 37 лет, и выявили закономерность между длиной пальцев и облысением.

Понять, есть ли смысл готовиться к тому, что со временем вы потеряете свою шевелюру, можно довольно простым способом. Взгляните внимательно на ваши руки. Если безымянные пальцы длиннее указательных, это предпосылка для развития с течением времени андрогенной алопеции.

Такая анатомическая особенность свидетельствует о повышенном количестве гормона дигидротестостерона, производного тестостерона, который ответственен за разрушение волосяных фолликулов и потерю волос на голове.

В настоящее время существует ряд препаратов, которые помогают бороться с облысением. В крайнем случае доступна процедура трансплантации волос, к которой прибегают мужчины, не желающие светить лысиной, а также женщины, столкнувшиеся со столь деликатной проблемой.