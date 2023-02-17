Певица Рианна недавно снялась для издания Вог со своим маленьким сыном

Звезда выбрала для фотосессии черное платье, а ее супруг и отец малыша, имя которого родители не раскрывают, предпочел также черный лук из кожи.

Рианна, ее муж и маленький сын пары стали главными героями фотосессии в британском выпуске известного издания Вог. Певица позирует в эффектном и провокационном черном платье с разрезом до середины бедра.

Ее муж рэпер, известный как Асап Роки, сохранил верность брутальному стилю. На нем надеты грубоватые ботинки, черные кожаные брюки, и жилет из аналогичного материала на голое тело.

Малыш позирует на руках у папы. Чтобы сохранить стилистику фотосессии, цвет подгузника у мальчика также черный. А на днях Рианна во время выступления на Супер Кубке сообщила, что беременна вторым ребенком.