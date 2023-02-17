Посольство России в США осудило слова Нуланд об ударах ВСУ по Крыму

Российское посольство в Вашингтоне выступило с критикой позиции Виктории Нуланд относительно допустимости украинских ракетных ударов по крымскому полуострову.

В ночь на 17 февраля замгоссекретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд публично заявила, что администрация Вашингтона считает легитимным нанесение ударов по российским военным базам в Крыму со стороны армии Украины. Также Нуланд уверена, что Украина не будет в безопасности, пока крымский полуостров не демилитаризован.

Позднее посольство России в Вашингтоне опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что слова Виктории Нуланд подтверждают вовлечённость США в конфликт на Украине.