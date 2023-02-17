2 человека погибли при аварийной посадке вертолёта Robinson на Сахалине

МЧС России сообщило, что в результате аварийной посадки вертолёта Robinson в Сахалинской области погибли 2 человека.

17 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на пресс-службу МЧС России, сообщило о том, что два человека погибли при аварийной посадке вертолёта Robinson R-44 в Сахалинской области.

Ещё один человек получили ранения и экстренно доставлен в областную больницу Южно-Сахалинска вертолётом, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данным экстренных служб, причиной рушения летательного аппарата на Сахалине могла стать ошибка пилотирования, вертолёт задел скалу.