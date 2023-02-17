Родители наши защитники и тюремщики: как (не) стать ребенку другом!

Мы защищаем своих детей, но иногда защита превращается в клетку, а родитель начинает восприниматься ребенком не как старший друг и помощник, а как надзиратель.

Гиперопека доставляет множество страданий и детям и самим родителям, которым кажется, что все их действия совершаются во благо. Защита потомства естественная реакция даже у животных, не говоря уже о таких высокоорганизованных существах, как люди. Здоровая защита ребенку просто необходима, иначе он попросту не выживет, как в физическом, так и в психологическом смысле.

Но важно и другое, а именно, понимать, где находится тот предел, когда стремление оградить ребенка от неприятностей и грязи, которая творится в мире взрослых людей, из блага превращается в страшное зло. Многие родители убеждены, что они должны создать для своего дитя чистый, светлый и уютный мир, где нет ничего негативного, что могло бы его потревожить или расстроить. Но, увы, это всего лишь миф. Ребенок не может вечно находиться в мягкой и безопасной колыбели.

С самого начала своей жизни он контактирует с окружающим его миром и людьми в нем, а значит, является его частью. Поэтому да, его надо защищать (да и то, адекватно его возрасту), но не ограждать. От чего тогда, получается, мы его ограждаем? От самой жизни? Тогда, ответьте себе на вопрос, дорогие родители, зачем вы ему эту жизнь дали?