Гладков: ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, есть пострадавший
2023-02-17 16:13
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что бойцы ВСУ обстреляли город Шебекино. Одна мирная жительница пострадала.
В пятницу днём, 17 февраля 2023 года, губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил, что город Шебекино попал под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины.
В результате данного инцидента одна мирная жительница Шебекино тяжело ранена, на место прибыла бригада скорой медицинской помощи.
Помимо прочего, в городе частично отсутствует электроэнергия из-за повреждений линий электропередачи.
Опубликовано: Диана Мудреченко