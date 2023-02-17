Гладков: ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, есть пострадавший

2023-02-17 16:13

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что бойцы ВСУ обстреляли город Шебекино. Одна мирная жительница пострадала.

В пятницу днём, 17 февраля 2023 года, губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил, что город Шебекино попал под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины.

В результате данного инцидента одна мирная жительница Шебекино тяжело ранена, на место прибыла бригада скорой медицинской помощи.

Помимо прочего, в городе частично отсутствует электроэнергия из-за повреждений линий электропередачи.

Опубликовано: Диана Мудреченко









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