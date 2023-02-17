МО РФ: российские войска нанесли удар по предприятиям, снабжавшим ВСУ топливом и боеприпасами

В Минобороны РФ сообщили, что российские войска 16 февраля нанесли сосредоточенный ракетный удар по предприятиям, снабжавшим ВСУ топливом и боеприпасами.

Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что вчера, 16 февраля 2023 года, служащие армии России успешно нанесли высокоточный сосредоточенный ракетный удар по предприятиям, обеспечивавшим Вооруженные силы Украины топливом и боеприпасами.

В результате данного удара российские военнослужащие нарушили снабжение группировок украинской стороны топливом, а также значительно сократили возможности производства на Украине взрывчатых веществ, порохов и твердого ракетного топлива, необходимых для обеспечения боеспособности ВСУ.