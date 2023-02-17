Лукашенко: Беларусь на 100% выполнила договорённости по обороне и безопасности с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что Минск на 100% выполнил договорённости по обороне и безопасности с Москвой.

17 февраля пресс-служба президента Республики Беларусь на официальном веб-сайте сообщила о том, что Александр Лукашенко в ходе переговоров со своим российским Коллегой Владимиром Путиным в Москве заявил, что белорусская сторона на 100% выполнила договорённости с Россией по обороне и безопасности.

Помимо прочего, Лукашенко и Путин обсудили вопросы укрепления Союзного государства, в частности, реализацию 28 союзных программ, которые в настоящее время выполнены на 80%.

Путин отметил, что ключевые моменты в рамках Союзного государства уже решены и пообещал, что «будет делать нашу экономику еще более конкурентоспособной».