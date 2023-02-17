Лукашенко: 80% из 28 союзных программ с Россией уже выполнены

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что на данный момент 80% из 28 союзных программ с Россией уже выполнены.

17 февраля пресс-служба президента Беларуси на официальном веб-сайте сообщила, что Александр Лукашенко во время рабочего визита в Москву заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что из 28 союзных программ «под 80% уже выполнены».

Лукашенко уточнил, что на данный момент осталось выполнить гуманитарные программы, так как «таможенные, налоговые - мы законы приняли».

В свою очередь, президент России Владимир Путин в связи с этим выразил уверенность в том, что все это, безусловно, «будет делать нашу[Союзного государства] экономику ещё более конкурентоспособной».