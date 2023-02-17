Медведев: Зеленский будет вынужден подписать то, что ему скажут

Дмитрий Медведев высказался о нежелании Владимира Зеленского участвовать в мирных переговорах с Россией.

В пятницу экс-президент России Дмитрий Медведев опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где публично заявил, что ранее отказавшийся от переговоров с Москвой Владимир Зеленский больше не обязан в них участвовать. По мнению Медведева, теперь Зеленскому остаётся лишь подписать то, что ему скажут.

При этом Дмитрий Медведев выразил уверенность, что подпись Владимира Зеленского значит не так много, поскольку ранее Киев уже нарушал Минские соглашения.