Войска России атаковали предприятия, снабжавшие ВСУ топливом и снарядами

В Минобороны России сообщили об ударе по нескольким украинским предприятиям, которые обслуживали военные нужды ВСУ.

Спикер Министерства обороны России Игорь Конашенков уведомляет, что за минувшие сутки ведения спецоперации войска РФ нанесли массированный ракетный удар по украинским предприятиям, которые были заняты в сфере серийного производства боеприпасов для солдат вооружённых сил Украины.

По данным Конашенкова, также российские ракетные войска атаковали комплексы заводов, которые снабжали бойцов ВСУ горюче-смазочными материалами.