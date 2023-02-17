Макрон призвал Запад найти силу и смелость выстроить диалог с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал западных лидеров найти силу и смелость выстроить диалог с Россией для достижения мира.

17 февраля президент Французской Республики Эмманюэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что лидерам стран коллективного Запада необходимо выстраивать диалог с Российской Федерацией без которого невозможен мир в Европе.

Макрон добавил, что невзирая на данную необходимость, в настоящее время у западных лидеров якобы нет времени для переговоров с политическим руководством России.