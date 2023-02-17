Протестующие в Бейруте громят банки из-за падения курса местной валюты и невозврата вкладов

Экономический спад и беспрецедентный финансовый кризис разразились в Ливане в 2019 году. Они вызваны коррупцией и бесхозяйственностью правителей страны.

Разгневанные протестующие в Ливане разбили окна и подожгли шины у двух крупнейших банков страны в столице. Причиной стало обесценивание местной валюты, которая достигла нового минимума. Бедность при этом усугубилась.

Экономический спад и беспрецедентный финансовый кризис в Ливане разразились в 2019 году. Они вызваны многолетней коррупцией и бесхозяйственностью со стороны правителей страны.

Более трех четвертей 6-миллионного Ливана погрузилось в нищету, а ливанский фунт потерял около 97% своей стоимости по отношению к доллару.

Испытывающие трудности банки Бейрута, ограничившие с конца 2019 года снятие наличных, закрылись на десятый день так называемой “бессрочной забастовки”.

Она разразилась после судебного разбирательства, которое вынесло решение в пользу ливанского вкладчика, требующего вернуть его заблокированные сбережения.

Политический паралич усугубил и без того сложное положение страны, оставшейся без президента с октября 2022 года.

Нехватка газа, отключения электроэнергии также привели к дальнейшему ухудшению качества госуслуг и вызвали опасения по поводу развала государственных институтов.

Менее чем за неделю стоимость ливанского фунта по отношению к доллару упала до нового минимума с 66 000 до 80 000 по курсу черного рынка, который считается реальным.

Временный министр экономики Амин Салам объявил о новом механизме ценообразования для продуктовых магазинов, где товары будут оцениваться в долларах на основе того, что он назвал “скромной” интерпретацией курса на черном рынке.

Ливанские власти в течение многих лет не могли ограничить влияние черного рынка на стоимость валюты, даже несмотря на то, что они пытались закрыть неофициальные веб-сайты с обменными курсами и мобильные приложения.

Протестующие обвинили банки и связанных с ними политических лидеров в препятствовании экономическим реформам и плану восстановления экономики, одобренному Международным валютным фондом.

Поскольку банки ввели строгие ограничения на снятие средств и заблокировали деньги многих людей, некоторые вкладчики решили проникнуть в банки и забрать свои собственные деньги силой.

Банки, в свою очередь, заявляют, что правительство виновато в финансовом кризисе и ограничениях на снятие средств, и заявляют, что государство должно нести бремя погашения огромных долгов страны.

Столкновения также вспыхнули в восточной провинции долины Бекаа после того, как ливанская армия совершила налет на дома подозреваемых в контрабанде наркотиков. Столкновения привели к гибели трех солдат и трех вооруженных людей из картеля.