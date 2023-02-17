Правин Сешадри, сотрудник покинувший Гугл, рассказал о проблемах, ведущих компанию к деградации
По мнению Сешадри, Гугл постепенно теряет свой статус лидера технологий из-за бюрократических проблем и контроля со стороны НАСА.
Правин Сешадри проработал в Гугл три года, и за это время увидел, как из компании-новатора она превращается в предприятие, где работники и креативщики зажаты в бюрократические рамки.
По его мнению, это создает помехи для развития инициатив и технологий компании в целом.
Разработчики не могут модифицировать продукты без прохождения строгого контроля со стороны НАСА, что снижает продуктивность, и тормозит дальнейшее развитие.
И это в условиях, когда конкуренты наступают мировой компании Гугл на пятки.
Из других причин, которые обуславливают утрату Гугл лидерства Сешадри назвал бесхозяйственность, утрату понимания миссии предприятия, медлительность и даже манию исключительности.
Опубликовано: Эльза Ли