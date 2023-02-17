Шольц поставил под сомнение слова Зеленского о сроках окончания конфликта в Украине

Федеральный канцлер Германии считает слишком оптимистичным прогноз президента Украины об окончании конфликта к концу года.

На Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Олаф Шольц выразил сомнение в том, что конфликт в Украине будет закончен до конца года, тем самым поставив под сомнение слова, ранее сказаные президентом Владимиром Зеленским.

"Самым мудрым решением будет готовится к длительной войне. Тем более неразумно обсуждать на этой конференции сроки окончания конфликта. Запад будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что противостояние с Россией закончится до конца 2023 года. На предыдущей Мюнхенской конференции он высказывал мысли о пересмотре безъядерного статуса Украины.