Шольц призвал союзников решительнее поставлять танки в Украину

Федеральный канцлер Германии призвал страны, которые имеют возможность поставлять танки в Украину к более решительным действиям.

В ходе своей вступительной речи на Мюнхенской конференции по безопасности, канцлер Германии Олаф Шольц призвал союзников и партнеров решительнее поставлять танки в Украину.

В начале выступления глава немецкого правительства перечислил вооружения, которое ФРГ уже передало Украине. Речь шла о системах ПВО, ЗРК, бронированных машинах и танках.

Ранее Берлин планировал создать "танковый альянс", чтобы организовать поставки в Украину не менее двух батальонов современных танков Leopard 2.