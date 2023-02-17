Исаак Виджраку, возлюбленный Ани Лорак, трогательно признался певице в любви в соцсетях

Новый парень Ани Лорак не скупился на нежные слова для любимой, и дополнил их горячей фотосессией.

Исаак Виджраку и Ани Лорак стали встречаться после того, как певица развелась со своим турецким мужем Муратом Налчаджиоглу. Накануне Дня святого Валентина певица решила порадовать поклонников сообщением о том, что она больше не одинока, и счастлива.

Исаак и Ани познакомились на острове Ибица, где певица снимала свой новый клип. Тогда же в прессу стали просачиваться слухи о том, что у пары отношения выходят за рамки дружеских, но Ани никак их не комментировала до недавнего времени.

И вот Исаак красочно признался ей в любви в соцсетях, сказав, что стать художником собственного сердца непросто, но он счастлив, что нашел свою любовь. Со своим бывшим мужем Ани провела в браке 10 лет, у них есть общая дочь, а причиной расставания стала измена Мурата, которую певица не смогла простить.