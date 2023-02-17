Цзюнь: Китай призывает Россию и Украину немедленно начать переговоры
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал правительства Украины и РФ возобновить переговорный процесс.
В пятницу постоянный представитель Китая при Организации объединённых наций Чжан Цзюнь публично заявил, что власти России и Украины обязаны возобновить мирные переговоры как можно быстрее, также прекратив огонь для скорейшего завершения конфликта в регионе. Помимо того, Цзюнь выразил уверенность, что в переговорном процессе должны участвовать страны НАТО, Евросоюз и США.
По мнению Чжана Цзюна, государства коллективного Запада должны стать участниками переговора с Москвой и Киевом исходя из принципа неделимости общемировой безопасности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Храмова Оксана
Стоматолог из Северной Каролины надевает милые костюмы на работу, чтобы поднять настроение пациентам
Многие люди боятся ходить к стоматологу. Но в Гринсборо стоматолог Джуди Корнелисон всегда старается заставить своих пациентов расслабиться и улыбаться, когда они входят в офис.Подробнее...
-
-