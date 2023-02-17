Сестра Меган Маркл подала на нее в суд за клевету во время интервью герцогини Опре Уинфри

Сводная сестра герцогини Сассекской Саманта обратилась в суд Флориды с иском о клевете: по ее мнению, Меган опорочила ее доброе имя на шоу Опры Уинфри.

Сестра Меган Маркл считает, что герцогиня своими высказываниями во время участия вместе с супругом в шоу Опры Уинфри в марте 2021 года нелестно высказалась о ней и о ее отце. Это создало основание для подачи искового заявления.

Якобы Меган организовала целую кампанию против сестры и семьи с тем, чтобы королевская семья поверила в не вполне правдивую историю о жизни герцогини до вступления в брак с принцем Гарри. Питер Тиктин, представляющий интересы Саманты, заявил, что обнародованная Меган информация о ее детстве бросает тень на репутацию истицы и их отца Томаса.

В свою очередь адвокат герцогини Майкл Камп парировал, что у Саманты Маркл нет оснований для подачи иска, а ее претензии оскорбительны для его клиентки.