Newsweek: США не позволят ВСУ напасть на Крым из-за страха войны с Россией
Издание Newsweek утверждает, что правительство США воспрепятствует попыткам украинской армии атаковать Крым.
Колумнист газеты Newsweek Дэниел Депетрис утверждает, что заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности блока бесконечно поддерживать армию Украины ложны, поскольку Североатлантический альянс не станет подвергать себя опасности начала полномасштабной войны с Россией.
По мнению Депетриса, в случае, если ВСУ атакуют крымский полуостров, США и НАТО отвернутся от Киева из-за нежелания обмениваться ядерными ударами с российскими войсками.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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