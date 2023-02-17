Newsweek: США не позволят ВСУ напасть на Крым из-за страха войны с Россией

Издание Newsweek утверждает, что правительство США воспрепятствует попыткам украинской армии атаковать Крым.

Колумнист газеты Newsweek Дэниел Депетрис утверждает, что заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности блока бесконечно поддерживать армию Украины ложны, поскольку Североатлантический альянс не станет подвергать себя опасности начала полномасштабной войны с Россией.

По мнению Депетриса, в случае, если ВСУ атакуют крымский полуостров, США и НАТО отвернутся от Киева из-за нежелания обмениваться ядерными ударами с российскими войсками.