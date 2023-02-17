Захарова: посольство Франции пытается подменить происхождение Пушкина
Мария Захарова утверждает, что французские дипломаты распространяют дезинформацию о происхождении Александра Пушкина, являющего русским поэтом.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уведомляет, что члены посольства Франции в Центрально-Африканской республике запустило курс тематических лецкий, где рассказывает местному населению о выдающихся французах всех эпох.
По данным Захаровой, в качестве первого объекта для лекции был выбрал Александр Пушкин, которого в посольстве Франции назвали "африкано-французским деятелем с русскими корнями".
Мария Захарова утверждает, что подобные выпады в адрес представителей русской культуры не являются новым способом ведения информационной войны со стороны западных стран и призваны навязать "новую нормальность".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Храмова Оксана
Стоматолог из Северной Каролины надевает милые костюмы на работу, чтобы поднять настроение пациентам
Многие люди боятся ходить к стоматологу. Но в Гринсборо стоматолог Джуди Корнелисон всегда старается заставить своих пациентов расслабиться и улыбаться, когда они входят в офис.Подробнее...
-
-