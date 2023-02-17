Мария Захарова утверждает, что французские дипломаты распространяют дезинформацию о происхождении Александра Пушкина, являющего русским поэтом.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уведомляет, что члены посольства Франции в Центрально-Африканской республике запустило курс тематических лецкий, где рассказывает местному населению о выдающихся французах всех эпох.

По данным Захаровой, в качестве первого объекта для лекции был выбрал Александр Пушкин, которого в посольстве Франции назвали "африкано-французским деятелем с русскими корнями".

Мария Захарова утверждает, что подобные выпады в адрес представителей русской культуры не являются новым способом ведения информационной войны со стороны западных стран и призваны навязать "новую нормальность".