Постпред Беларуси при ООН предложил потребовать у Меркель, Олланда и Порошенко отчета о выполнении Минских соглашений

Постпред Беларуси при ООН Валентин Рыбаков предложил потребовать отчета о выполнении Минских соглашений у тех, кто их заключал.

Для этого он считает логичным пригласить бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, а также экс-президентов Франции Франсуа Олланда и Украины Петра Порошенко.

Рыбаков отметил, что этим людям придется отвечать за выполнение соглашений в трибунале, в реальном суде или на суде истории.

По его словам, Совету Безопасности ООН следует пригласить указанных личностей и потребовать у них отчета.