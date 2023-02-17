Постпред Беларуси при ООН предложил потребовать у Меркель, Олланда и Порошенко отчета о выполнении Минских соглашений
Постпред Беларуси при ООН Валентин Рыбаков предложил потребовать отчета о выполнении Минских соглашений у тех, кто их заключал.
Для этого он считает логичным пригласить бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, а также экс-президентов Франции Франсуа Олланда и Украины Петра Порошенко.
Рыбаков отметил, что этим людям придется отвечать за выполнение соглашений в трибунале, в реальном суде или на суде истории.
По его словам, Совету Безопасности ООН следует пригласить указанных личностей и потребовать у них отчета.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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