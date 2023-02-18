Пентагон: Первый батальон ВСУ на БМП Bradley окончил подготовку в Германии

4 способа, которые помогут очистить кожу от суперклея

Суперклей не просто так получил свое название — он быстро и прочно склеивает практически любые поверхности. Если по несчастливой случайности пострадала кожа на руках, не спешите паниковать, а лучше воспользуйтесь нашими советами.

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