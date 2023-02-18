Пентагон: Первый батальон ВСУ на БМП Bradley окончил подготовку в Германии
Минобороны США сообщило о подготовке первого украинского батальона боевому применению БМП Bradley.
Первый батальон украинских пехотинцев прошел тактическое слаживание и освоил боевое применение БМП Bradley, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Порядка 635 украинских пехотинцев прошли 5-недельную программу боевой подготовки. Военнослужащие освоили основные солдатские приемы, включая стрельбу и оказание медицинской помощи на поле боя. Проведено боевое слаживание отделения, взвода, роты, а также батальонное тактическое учение", - сказал он.
Патрик Райдер рассказал, что второй батальон ВСУ начал обучение две недели назад совместно с артиллерийским дивизионом самоходных гаубиц М109 Paladin.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Ангелина Крент
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