Пентагон: Первый батальон ВСУ на БМП Bradley окончил подготовку в Германии

2023-02-18 00:03

Минобороны США сообщило о подготовке первого украинского батальона боевому применению БМП Bradley.

Первый батальон украинских пехотинцев прошел тактическое слаживание и освоил боевое применение БМП Bradley, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Порядка 635 украинских пехотинцев прошли 5-недельную программу боевой подготовки. Военнослужащие освоили основные солдатские приемы, включая стрельбу и оказание медицинской помощи на поле боя. Проведено боевое слаживание отделения, взвода, роты, а также батальонное тактическое учение", - сказал он.

Патрик Райдер рассказал, что второй батальон ВСУ начал обучение две недели назад совместно с артиллерийским дивизионом самоходных гаубиц М109 Paladin.

Опубликовано: Максим Алексеев









Новости СМИ2