В Турции спасатели нашли под завалами после землетрясения 2 миллиона долларов
2023-02-18 01:18
Турецкие спасатели в городе Газиантеп при разборе завалов после землетрясения нашли 2 млн долларов.
Это произошло, когда спасатели разбирали завалы в жилом комплексе. Они обнаружили мужчину, рядом с которым были деньги.
Спасатели передали все деньги полиции. Глава пожарной службы города Джафер Йылмаз отметил, что такие находки – не единичный случай.
По последним данным количество погибших от землетрясения в Турции приблизилось к 40 тыс. человек.
Опубликовано: Светлана Репина