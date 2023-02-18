В Турции спасатели нашли под завалами после землетрясения 2 миллиона долларов

Турецкие спасатели в городе Газиантеп при разборе завалов после землетрясения нашли 2 млн долларов.

Это произошло, когда спасатели разбирали завалы в жилом комплексе. Они обнаружили мужчину, рядом с которым были деньги.

Спасатели передали все деньги полиции. Глава пожарной службы города Джафер Йылмаз отметил, что такие находки – не единичный случай.

По последним данным количество погибших от землетрясения в Турции приблизилось к 40 тыс. человек.