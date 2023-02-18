Шольц: поставки оружия на Украину не продлевают конфликт

Канцлер Германии Олаф Шольц во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что поставки оружия на Украину не продлевают конфликт.

По его словам, происходит обратное: снабжение украинских военных вооружениями способствует скорейшему завершению военных действий.

Шольц отметил, что шансы на завершение военных действий возрастут, когда Россия убедится в недостижимости своих целей.

Вместе с тем канцлер ФРГ не согласен с украинским президентом Зеленским по поводу завершения конфликта в текущем году. Он считает, что нужно готовиться в долгому противостоянию.