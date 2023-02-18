Шольц: поставки оружия на Украину не продлевают конфликт
2023-02-18 01:52
Канцлер Германии Олаф Шольц во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что поставки оружия на Украину не продлевают конфликт.
По его словам, происходит обратное: снабжение украинских военных вооружениями способствует скорейшему завершению военных действий.
Шольц отметил, что шансы на завершение военных действий возрастут, когда Россия убедится в недостижимости своих целей.
Вместе с тем канцлер ФРГ не согласен с украинским президентом Зеленским по поводу завершения конфликта в текущем году. Он считает, что нужно готовиться в долгому противостоянию.
Опубликовано: Светлана Репина