Американский журналист Сеймур Херш заявил, что россияне сплотились вокруг президента РФ Владимира Путина из-за агрессивной политики США.

18 февраля лауреат Пулитцеровской премии, автор расследования о подрыве «Северных потоков» Сеймур Херш в интервью порталу Сonsortiumnews заявил о том, что Соединённые Штаты своей агрессивной политикой только сплотили россиян вокруг президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Эти ребята с их формулировками, это правительство – [глава Государственного департамента США Энтони] Блинкен, [советник по национальной безопасности Джейк] Салливан и [заместитель государственного секретаря США Виктория] Нуланд — они очень воинственные», — отметил американский журналист.

Херш выразил свою уверенность в том, что Блинкен, Салливан и Нуланд «намного более враждебные», чем сам президент США Джозеф Байден, добавив, что «у них у всех давняя неимоверная ненависть к Путину».