Старовойт: ВСУ обстреляли приграничные районы Курской области

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что бойцы ВСУ обстреляли сёла Горналь, Попово-Лежачи и деревню Елизоветовка, есть повреждения.

В субботу до полудня, 18 февраля 2023 года, губернатор Курской области России Роман Старовойт в своём официальном Telegram-канале сообщил, что село Горналь Суджанского района, деревня Елизоветовка и село Попово-Лежачи Глушковского района попали под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины.

Старовойт уточнил, что в селе Горналь жертв и пострадавших среди мирного населения, а также разрушений нет, но в Попово-Лежачи в результате «прилётов» нарушено электроснабжение посёлка Краснооктябрьский и села Волфино.

Помимо прочего, в Елизаветовке повреждена газораспределительная станция, на месте работают аварийные службы.