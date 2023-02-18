РИА Новости: ВСУ применили боеприпас с неизвестным отравляющим веществом под Угледаром
2023-02-18 12:32
РИА Новости сообщает, что ВСУ применили боеприпас с неизвестным отравляющим веществом на Угледарском направлении.
По информации агентства, снаряд был сброшен с коптера и сдетонировал, при этом в зоне его поражения оказались двое российских военных.
Они получили ожоги легких, у них также зафиксированы признаки отравления неустановленным веществом.
В сообщении сказано, что остатки боеприпаса уже направили на экспертизу для детального изучения.
Опубликовано: Светлана Репина