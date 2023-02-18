«РИА Новости»: ВСУ применили под Угледаром в ДНР боеприпас с отравляющим веществом

Российские военнослужащие сообщили, что бойцы ВСУ при помощи БПЛА применили под Угледаром в ДНР боеприпас с отравляющим веществом.

18 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на служащих армии России, сообщило о факте применения бойцами Вооружённых сил Украины боеприпаса с отравляющим веществом в районе города Угледар в Донецкой Народной Республике.

«Утром 16 февраля над позициями российских войск под Угледаром появились два ударных коптера противника. Один из коптеров был сразу же сбит, другой успел провести бомбометание и сбросил на наши позиции химический боеприпас», — цитирует российских солдат информагентство «РИА Новости».

Отмечается, что двое российских солдат, оказавшихся в зоне поражения сброшенного украинским дроном снаряда, получили ожоги лёгких химического характера, а также у них наблюдаются характерные для отравления симптомы.